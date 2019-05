"O PSD Porto lança um apelo ao presidente da Câmara, no sentido de encomendar ao Instituto de Hidráulica e Recurso Hídricos da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto (FEUP), um estudo que simule a subida do nível do mar nas praias dos Ingleses e do Ourigo fruto da erosão costeira causada pela extensão do paredão, seguido de uma simulação de uma tempestade de nível muito elevado com ondas e fenómenos de galgamento", afirmou o deputado António Cunha na Assembleia Municipal desta segunda-feira.

O grupo municipal do PSD advertiu que o perigo é real e está descrito no Processo da Avaliação de Impacte Ambiente (AIA) de julho de 2018, liderado pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA), que refere que "é provável que as alterações à dinâmica sedimentar se façam sentir mais a sul, pelo menos até aos molhes da Foz do Douro".

Quanto à ocorrência de eventos extremos de natureza hidrodinâmica, como tempestades, o mesmo relatório refere que "a alteração da dinâmica sedimentar perspetivada" poderá "conduzir ao galgamento da praia", recordou o social-democrata.

Neste sentido, o deputado questionou o que poderá acontecer se o extenso areal das praias do Ourigo e dos Ingleses desaparecer e o nível do mar se aproximar das casas.

"Ambas as praias têm túneis de acesso às ruas, abertos para o mar. Será possível ocorrer uma tempestade de madrugada, com ondas a entrar dentro de casas de pessoas a dormir? Esta questão tem de ser respondida, e caso esse risco seja real, as medidas de proteção terão que ser desenhadas antes mesmo de se iniciar o projeto de expansão do paredão", defendeu.