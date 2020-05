Num requerimento dirigido ao presidente da Comissão de Assuntos Constitucionais, os deputados do PSD invocam "informações recentes veiculadas na imprensa" - em concreto, pelo Diário de Notícias -, segundo as quais o SEF, no Aeroporto de Lisboa, estará a permitir a entrada e permanência no território português de "dezenas de cidadãos estrangeiros" que não reúnem os requisitos legais para tal, porque não existem condições de alojamento para os instalarem temporariamente até serem repatriados.

"Esta situação, conforme é descrita, para além de não ter qualquer justificação plausível, indiciando uma grave irresponsabilidade por parte dos serviços responsáveis pela fiscalização das entradas em território nacional, viola gravemente a lei e todas as normas de segurança sanitária emitidas pela Direção-Geral de Saúde (DGS)", salientam os deputados do PSD.

No requerimento, recordam que o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, anunciou que o centro de instalação temporária do aeroporto de Lisboa está em obras desde 8 de abril e até ao final do mês de maio.