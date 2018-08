O Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro (CHTMAD) confirmou à agência Lusa que foi detetado um problema técnico no acelerador linear, no decorrer de uma manutenção efetuada na semana passada ao equipamento, o único que existe na unidade de radioterapia do centro oncológico de Vila Real.

“Neste momento, os técnicos continuam a trabalham para encontrar a solução para resolução desta avaria, esperando-se o recomeço dos tratamentos em breve. Mais se informa que todos os doentes foram informados com a devida antecedência da alteração de data para início ou continuidade dos tratamentos”, referiu a fonte do CHTMAD.

O PSD, através do deputado Luís Leite Ramos, pediu esclarecimentos ao ministro da Saúde sobre a avaria e a suspensão dos respetivos tratamentos.

O parlamentar, em pergunta remetida à Assembleia da República, quer saber se os utentes foram “devidamente e atempadamente informados do cancelamento dos tratamentos”, “quantos utentes ficaram ou ficarão sem tratamento e quantos tratamentos deixaram ou deixarão de ser realizados” e ainda se o CHTMAD “procedeu ao reencaminhamento dos utentes para outros centros”.