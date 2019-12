A data do primeiro debate - poderá haver outros, mas ainda sem data e formato consensualizados - coincide com a data do aniversário da morte do fundador do partido Francisco Sá Carneiro, em 04 de dezembro de 1980, e que todos os anos é assinalada pelo PSD.

De acordo com a estação pública, o debate será em direto, a partir das 21:00 na RTP1, e terá uma duração de 50 minutos, moderado pela editora de Política Luísa Bastos.

Até agora, a única iniciativa que contou com a presença dos três candidatos à liderança do PSD foi um congresso sobre coesão territorial organizado pela JSD, em 23 de novembro, no Fundão (Castelo Branco), em que os três fizeram intervenções separadas.

Até agora, a campanha interna tem decorrido em circuito praticamente fechado, com os candidatos Luís Montenegro e Miguel Pinto Luz a multiplicarem-se em sessões de esclarecimento com militantes pelo país, que o atual presidente e líder parlamentar do PSD tem remetido sobretudo para os fins de semana.

Tirando as apresentações formais das candidaturas - no caso de Rio, fez o anúncio de que era candidato, no Porto -, só Luís Montenegro realizou até agora um comício, no passado sábado no Porto.