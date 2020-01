De acordo com o portal oficial do PSD onde estão a ser divulgados os resultados destas eleições, pelas 22:30, estavam 182 secções apuradas e 22.038 votos contados, 50,35% dos quais em Rui Rio, seguindo-se Luís Montenegro a menos de dez pontos percentuais de diferença, com 42,55%, e Miguel Pinto Luz em terceiro, com 7,09%.

Nesta altura, havia ainda 136 secções por apurar. Se nenhum dos candidatos obtiver hoje uma maioria absoluta dos votos validamente expressos, haverá uma segunda volta entre os dois mais votados, no próximo sábado, dia 18.

Pelas 21:00, estavam apuradas 102 secções apuradas e Rui Rio seguia na frente com 50,01% dos votos, seguido por Luís Montenegro, com 44,03% e Miguel Pinto Luz, com 5,07%.

O 38.º Congresso do PSD realiza-se entre 07 e 09 de fevereiro em Viana do Castelo.

"Só me disseram que está a correr bem"



O candidato à liderança do PSD Rui Rio afirmou hoje à chegada a um hotel do Porto desconhecer os resultados desta noite eleitoral, frisando ter recebido apenas a informação de que “está a correr bem”.

“Só me disseram que está a correr bem. Estou a vir de casa. Vocês ainda não repararam que comigo é com calma, não é tudo a correr? Calma!”, afirmou Rio, em declarações aos jornalistas no hotel onde vai conhecer os resultados das eleições internas do partido e falar aos militantes.