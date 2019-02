Em entrevista à agência Lusa a propósito da primeira Convenção Nacional do CEN que se realiza no sábado, em Santa Maria da Feira (Aveiro), o também vice-presidente do PSD salientou que este órgão de consulta da direção foi criado para atrair quadros para o PSD e também para construir de forma diferente o programa eleitoral do partido, que deverá ser apresentado em junho.

“O que pretendemos é que o programa de Governo, o programa eleitoral, possa ser a expressão da vontade do partido e não a expressão da vontade do candidato A ou B, do líder A ou B”, defendeu.

Para Justino, o facto de o programa eleitoral do PSD resultar dos contributos das várias secções temáticas do CEN – 16 no total – dá-lhe “força e sustentabilidade”, uma vez que os documentos que são produzidos neste órgão “não aparecem da cabeça de três ou quatro sábios, mas da vontade de militantes e simpatizantes” que têm estado a colaborar.

“Nós não queremos uma proposta apresentada à sociedade, queremos uma proposta construída com a sociedade, que é uma coisa completamente diferente”, afirmou.

Por outro lado, garantiu, “vai ser um programa eleitoral de centro, com margens que vão da esquerda à direita”.