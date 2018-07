Paulo Ribeiro reafirmou à agência Lusa que o vereador do Bloco de Esquerda (BE) da Câmara de Lisboa, Ricardo Robles, “não reúne condições para exercer o cargo de vereador”, depois das declarações dadas hoje aos jornalistas durante uma conferência de imprensa na sede do BE.

O autarca, que assumiu os pelouros da Educação e Direitos Sociais na sequência de um acordo de governação da cidade firmado com o PS depois das últimas autárquicas, considerou ter condições para se manter no cargo e defendeu que o pedido de demissão feito pela concelhia do PSD não tem “qualquer base”.

O presidente do PSD/Lisboa reafirma que “a sustentabilidade política [de Robles] está em causa” e, por isso, “o PSD devolve a questão” ao presidente da Câmara de Lisboa, Fernando Medina (PS), e à coordenadora nacional do Bloco, Catarina Martins, para saber se “mantêm a confiança política no vereador e se tem condições políticas para exercer o cargo”.

Paulo Ribeiro explicou que “não está em causa a legitimidade” de Robles “enquanto cidadão para fazer o que fez”, mas sim “a inconsistência, incoerência e falta de ética” na perspetiva política, “enquanto vereador da Câmara Municipal de Lisboa”.

Durante a conferência de imprensa e questionado sobre se teria condições para continuar a integrar o executivo municipal, Robles foi taxativo: “com certeza que sim”.

Em causa está uma notícia avançada na edição de hoje do Jornal Económico, que dá conta que em 2014 o autarca adquiriu um prédio em Alfama por 347 mil euros, que foi reabilitado e posto à venda em 2017 avaliado em 5,7 milhões de euros.

Na sequência desta publicação, a concelhia de Lisboa do PSD pediu a demissão do vereador bloquista, acusando-o de "falta de ética, seriedade e credibilidade política".