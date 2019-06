“Ainda vou pensar nisso, depende de vários fatores, mas estou na disposição de me candidatar”, afirmou Pedro Pinto contactado pela Lusa, depois de o jornal online Observador ter avançado com a data da eleição.

O líder da distrital de Lisboa convocou as eleições antes de o seu mandato de dois anos terminar – a 01 de julho – e seguindo a indicação da direção nacional de não haver processos eleitorais internos num período de pré-campanha para as legislativas.

Por outro lado, na quinta-feira, a distrital de Lisboa reunirá para aprovar as suas propostas de candidatos a deputados a enviar à direção nacional, tendo as concelhias indicado nomes como os do anterior líder do PSD-Lisboa, Miguel Pinto Luz, e do ex-secretário-geral do partido Matos Rosa, atualmente militante na capital.

Fontes do partido disseram à Lusa que entre as indicações das concelhias estão ainda nomes de atuais deputados por Lisboa como Ricardo Baptista Leite, Carlos Silva, Sandra Pereira, Joana Barata Lopes ou Ana Sofia Bettencourt.

Segundo o Observador, a concelhia de Lisboa indicou os nomes do vice-presidente da estrutura, Rogério Jóia, e de Joana Monteiro, numa reunião conturbada que culminou com o anúncio de demissão do presidente da concelhia, Paulo Monteiro.

A lista de candidatos a deputados propostos por Lisboa incluirá ainda o presidente da distrital, Pedro Pinto, e será votada como um todo e por ordem alfabética.

De acordo com o calendário aprovado pela Comissão Política Nacional (CPN), as distritais têm até segunda-feira para enviarem as suas propostas de candidatos a deputados.