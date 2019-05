“Em primeiro lugar devo dizer que ninguém pode ser considerado culpado antes de tudo apurado e investigado e o PSD de Santo Tirso defende a o princípio da presunção de inocência. Mas se houve este desfecho, as autoridades policiais terão indícios de alguma coisa. Não atuam sem consciência. É de extrema importância que se esclareça tudo ao detalhe”, disse José Pedro Miranda.

O presidente da Câmara de Santo Tirso, distrito do Porto, foi hoje detido pela Polícia Judiciária (PJ) no âmbito da Operação Teia, que envolveu 50 agentes da Judiciária e seis magistrados.

De acordo com fonte policial o autarca está nos calabouços da PJ/Porto e vai ser presente às autoridades esta quinta-feira.

No âmbito da mesma operação foram também detidos o presidente da Câmara de Barcelos, Miguel Costa Gomes, bem como o presidente do Instituto Português de Oncologia (IPO) do Porto, Laranja Pontes, e a empresária Manuela Couto (mulher do autarca de Santo Tirso).