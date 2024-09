Segundo a Câmara de Nelas, a equipa é constituída por assistentes sociais, psicólogos (do município e da Segurança Social), mediadoras sociais, técnicas agrícolas e elementos das unidades de Saúde Pública e de Cuidados na Comunidade.

“Tem como missão prestar apoio social, mas também realizar o levantamento de prejuízos e aferir as necessidades de respostas imediatas, como o apoio na área social, de reconforto e palavra amiga, na alimentação, na saúde às populações ou o fornecimento de alimentação animal, além do inventariar dos danos e prejuízos materiais”, explicou a autarquia, em comunicado.

O trabalho da equipa “Município de Nelas Cuida+” começou na quarta-feira e vai prolongar-se durante as próximas duas semanas, sendo acompanhado pelas Juntas de Freguesia de Senhorim, Nelas, Canas de Senhorim e Lapa do Lobo.

A autarquia referiu que, na quarta e na quinta-feira, a equipa esteve na Fonte do Alcaide, Moinhos, Casal Sandinho, Cagunça, Igreja, Quinta do Lila, Quinta da Chamusca nas Carvalhas e Carvalhas, onde “foram referenciadas duas pessoas para a Saúde por ansiedade e trauma”, uma delas menor, e foram “detetadas necessidades de fardos de palha para alimento animal”, entretanto já entregues.

Depois, a equipa esteve no Folhadal, onde “foram sinalizadas necessidades de fardos de palha para alimentação animal”, que também já foram entregues.

Durante todo o dia de hoje, a equipa irá manter-se no Folhadal e, nos próximos dias, estará em Caldas da Felgueira, Vale de Madeiros, Urgeiriça e Lapa do Lobo. Na próxima semana será feita uma nova ronda por estas localidades.

A Câmara de Nelas avançou que se registaram “danos agrícolas e florestais em toda a extensão onde decorreram os incêndios, em anexos agrícolas, tratores e alfaias, viaturas, apiários, árvores de frutos, vinhas, olivais, lenha, produtos agrícolas, vias públicas e caminhos florestais”.

“Como os incêndios se aproximaram da área urbana, toda a agricultura de subsistência se perdeu, afetando centenas de habitantes das localidades de Senhorim, Nelas, Canas de Senhorim e Lapa do Lobo”, lamentou.

Além disso, a população que vive da pastorícia “perdeu a alimentação dos animais e, apesar de em número reduzido, registaram-se ainda as perdas de animais”, acrescentou.

De acordo com a autarquia, “em termos habitacionais foram destruídos alguns anexos” e existem infraestruturas municipais afetadas, como Estações de Tratamento de Águas Residuais, sinais de caça e pesca, caminhos e trilhos pedestres e infraestruturas desportivas.

O Plano Municipal de Emergência e Proteção Civil de Nelas foi desativado às 18:00 de sexta-feira, após terem sido dados como resolvidos os incêndios que lavraram em Senhorim, Folhadal e Urgeiriça.

A Câmara de Nelas estimou que tenham ardido mais de 2.500 hectares: 80 metros quadrados no incêndio da Urgeiriça, 595,69 hectares no de Senhorim e 1.939,65 hectares no do Folhadal.

“Apesar da proximidade nas suas imediações, não foram registados danos nas zonas industriais, as empresas continuaram a laborar, assim como todo o setor produtivo do concelho”, acrescentou.

Nos teatros de operações estiveram 311 operacionais, apoiados por 89 viaturas e 12 meios aéreos.

Segundo a autarquia, registaram-se sete feridos (seis civis e um militar da GNR), que foram atendidos no Hospital São Teotónio, de Viseu, com queimaduras ligeiras de grau 1 e 2 e inalação de fumo, que tiveram alta no próprio dia.

“Três estão a ter acompanhamento no hospital de Coimbra, com o município a assegurar o transporte, os outros tiveram alta”, referiu.