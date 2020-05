A informação foi dada hoje pelo deputado federal Júnior Bozzella, vice-presidente do PSL, formação política pela qual Flávio e Jair Bolsonaro foram eleitos em 2018 e com a qual romperam no final do ano passado.

Segundo o partido, houve desvio de finalidade na aplicação do dinheiro do fundo partidário.

“O maior indício de desvio de finalidade é o Flávio ter falado que o advogado foi contratado para regularizar os diretórios municipais do PSL do Rio de Janeiro e os diretórios municipais não terem sido regularizados no período de vigência do contrato. E também o facto de o serviço não ter sido prestado para o PSL, conforme contratado, porém o advogado atuou para o senador noutras ações”, diz o partido em comunicado, citado pela imprensa.

Já a defesa do advogado em causa, Victor Granado Alves, afirmou na terça-feira que o contrato “firmado pelo Diretório Nacional do PSL tinha como objeto regularizar a prestação de contas do diretório regional do estado do Rio de Janeiro, bem como prestar assessoria jurídica para os 92 diretórios municipais do partido”, versão contestada pela formação política.