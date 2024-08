"Na sequência da primeira jornada das competições profissionais de futebol, registaram-se três detenções de adeptos, levadas a cabo pela Polícia de Segurança Pública (PSP), por incumprimento de medida de interdição de acesso a recintos desportivos imposta pela Autoridade para a Prevenção e Combate à Violência no Desporto (APCVD) e por desobediência", informa a força policial em comunicado.

Segundo a PSP, "a primeira situação ocorreu no âmbito do jogo entre FC Famalicão x SL Benfica, da Liga Betclic, no passado dia 11 de agosto, e reporta-se a um adepto de 22 anos integrante de um grupo organizado de adeptos".

O jovem "cumpria sanção acessória de interdição de acesso a recintos desportivos durante 12 meses por deflagração de artigo de pirotecnia em novembro de 2022, durante o jogo FC Famalicão x Sporting CP, tendo sido na altura condenado pela APCVD ao pagamento de coima de 1000€".

"Apesar de se encontrar isolado do grupo organizado de adeptos a que pertence e noutra bancada, o adepto foi detetado em incumprimento da medida de interdição pelos polícias em serviço, que procederam à sua detenção", refere a PSP.

Por sua vez, "a segunda situação diz respeito ao jogo União de Leiria x Vizela, em que um homem de 30 anos foi detido pela PSP por incumprimento de medida cautelar de interdição de acesso a recintos desportivos. Esta medida foi imposta pela APCVD em virtude do suspeito ter deflagrado um artigo de pirotecnia no jogo entre a União de Leiria e o Sporting de Braga B, que teve lugar em abril de 2023".

Assim, "o adepto foi detido e conduzido às instalações policiais a fim de ser notificado para comparência junto da Autoridade Judiciária competente. Passados 25 minutos após a sua libertação, o suspeito voltou a ser intercetado pela PSP no interior do recinto desportivo, incorrendo assim em crime de desobediência, tendo sido novamente detido", remata a PSP.