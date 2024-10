"As detenções, que tiveram lugar em momentos distintos, materializaram-se através da deteção dos visados quando estes tentavam abandonar o território nacional rumo a destinos como Belfast, Dublin e Marrakech com documentos falsificados, que foram detetados pelos polícias da PSP aquando do procedimento de controlo fronteiriço", refere a PSP em comunicado.

"A Polícia de Segurança Pública reitera e reafirma assim o seu compromisso, profissionalismo e capacidade na atividade de controlo de fronteira, com vista ao combate à fraude documental e à prevenção da criminalidade transfronteiriça", pode ainda ler-se.