O caso aconteceu na segunda-feira à noite, "na sequência de distúrbios ocorridos na sala de pequena cirurgia do hospital", quando o indivíduo em causa "desferiu socos em dois enfermeiros".

Mesmo depois de solicitada a intervenção do agente que prestava serviço no hospital, o mesmo indivíduo voltou a ameaçar os enfermeiros, pelo que "houve necessidade de o algemar para repor a tranquilidade no local".

Segundo a PSP, "os enfermeiros receberam tratamento hospitalar, não carecendo de internamento", e o detido foi conduzido à Esquadra Policial de Santa Maria da Feira da Divisão de Espinho, estando notificado para comparecer hoje no Tribunal da Feira.