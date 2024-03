"O Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, através da Divisão de Investigação Criminal, no dia 7 de março, pelas 13h30, na freguesia de Santa Maria Maior, procedeu à detenção de dois homens e uma mulher, com idades compreendidas entre os 26 e os 27 anos, por serem suspeitos da prática do crime de furto", referiu a PSP em comunicado.

Segundo as autoridades, "este bando que chegou recentemente à cidade de Lisboa, e que já estava sob vigilância por serem suspeitos de se terem deslocado a Portugal somente para praticar furtos, foram nesse dia localizados pelos investigadores a deambular a Baixa Pombalina, mais precisamente na zona do Rossio, sendo este um dos locais de Lisboa mais frequentado pelos turistas".

"O grupo atuava de maneira concertada, que consistia em selecionar as vítimas preferencialmente turistas, que passeavam descontraidamente por Lisboa, seguindo-as, furtando-lhes de seguida os seus bens astuciosamente", é descrito.

Os três elementos do grupo foram detidos "na praça D. Pedro IV, após terem furtado do interior da mochila do turista uma bolsa, que continha no interior uns auriculares bluetooth, uma powerbank, carregador telemóvel e todos os seus documentos". Segundo a PSP, "todos pertences da detenção foram recuperados e entregues ao seu legítimo proprietário, que os avaliou em mais de 220 euros".

"Apurou-se ainda que os arguidos já haviam sido detidos em 2016 e 2023 pelos polícias desta Equipa da Divisão de Investigação Criminal", é frisado.

"Os detidos recolheram às salas de retenção temporária a fim de serem presentes a Autoridade Judiciária competente para lhes ser aplicada medida de coação. O julgamento foi adiado para data posterior", diz ainda a PSP.