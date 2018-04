A PSP apresentou hoje um projeto que visa sensibilizar as crianças para as questões ligadas aos transportes ferroviários, incluindo temas como a utilização de passes, atravessamento de linhas e entrada e saída dos comboios.

O projeto “crescer e viajar em segurança/crescer é viajar”, feito em parceria com a CP – Comboios de Portugal, é desenvolvido nos estabelecimentos de ensino pelos polícias que fazem parte do programa “Escola Segura”.

Este projeto é essencialmente direcionado para os alunos que frequentam o primeiro ciclo e tem como objetivo ensinar as crianças a utilizarem o comboio de forma segura, explicou à Lusa o comandante da Divisão de Segurança a Transportes Públicos (DSTP) da PSP, unidade especializada e vocacionada para a segurança dos transportes ferroviários.

José Oliveira adiantou que os polícias vão abordar com as crianças temas relacionados com a utilização de passes e títulos de transporte, uso do telemóvel dentro das carruagens, entrada e saída dos comboios, atravessamento de linhas e circulação nas estações.

O projeto tem duas fases, sendo a primeira desenvolvida na sala de aula, onde as crianças recebem a formação ministrada pelos polícias da Escola Segura e a segunda realizada em ambiente ferroviário através de uma viagem de comboio.

“Na segunda fase, as crianças vão ao comboio refrescar a formação que receberam na sala de aula em ambiente real”, disse.

A iniciativa já começou com alunos do terceiro ano de uma escola de Benfica, que, depois de terem recebido a formação, realizaram hoje a primeira viagem de comboio até ao Rossio, onde foi feito a apresentação pública do projeto.

O comandante da Divisão de Segurança a Transportes Públicos adiantou que o projeto teve início em Lisboa, mas o objetivo é alargar a todo o país a formação na sala de aula.

O mesmo responsável disse ainda que as questões de segurança ligadas aos transportes ferroviários era uma lacuna que existia no programa Escola Segura, uma vez que existem muitas crianças a utilizar o comboio, apesar de estar a diminuir a criminalidade nos comboios na área de Lisboa e o número de acidentes ser praticamente inexpressivo.