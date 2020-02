Foram as testemunhas que facultaram elementos sobre a ocorrência, não tendo sido “acionados quaisquer outros meios de socorro, por não se encontrar no local qualquer vítima”.

A PSP acrescenta que no domingo duas pessoas alegadamente envolvidas na desordem “deram entrada no hospital central do Funchal”, uma a meio da tarde e outra ao início da noite – várias horas depois da ocorrência -, tendo dado entrada naquela unidade pelos “próprios meios”.

Ambos tiveram alta, mas “ao fim da tarde um dos cidadãos que receberam tratamento hospitalar formalizou queixa” na PSP contra os presumíveis agressores.

O processo-crime relacionado com esta desordem “segue os trâmites legais”, passando para a alçada do Ministério Público, que vai ouvir as pessoas identificadas.

Entretanto, o estabelecimento noturno também divulgou um comunicado desresponsabilizando-se da situação.

A desordem, refere a nota, “ocorreu no exterior do espaço público, na via pública”, quando as portas já estavam encerradas.

O Vespas “repudia as agressões perpetradas entre grupos de jovens na Avenida Sá Carneiro”.