Intervenções de qualificação do espaço público e nos edifícios, remoção de materiais contaminantes como o amianto e escoamento de gases tóxicos, instalação ou melhoria de equipamentos desportivos e de acessibilidades externas às habitações são outros projetos que podem candidatar-se.

O Bairros Saudáveis tem uma dotação orçamental de 10 milhões de euros e apoia projetos de intervenções pontuais com até 5.000 euros, de serviços à comunidade com até 25.000 e de pequenos investimentos e ações integradas com até 50.000.

Os projetos devem destinar-se aos territórios com condições de habitabilidade deficientes ou precárias, desadequação severa dos espaços comuns ou deficientes condições de acesso a serviços como o abastecimento de água, saneamento e energia.

Nestes territórios devem prevalecer moradores com rendimentos baixos ou muito baixos, em situação de desemprego, ‘lay-off’, precariedade laboral ou poucas qualificações profissionais, uma percentagem elevada de jovens em idade escolar sem frequentar a escola ou sem condições para aceder ao ensino à distância, e uma percentagem elevada de idosos em situação de isolamento ou abandono e com rendimentos insuficientes.

O programa tem ainda em conta bairros ou territórios com uma percentagem significativa de pessoas de risco em caso de covid-19, nomeadamente idosos e portadores de doenças crónicas, com dificuldades de acesso a cuidados de saúde (seja por dificuldade de locomoção, isolamento, falta de documentação, falta de informação, barreira linguística, falta de capacidade económica para aquisição de medicamentos) e existência de uma taxa de cobertura do Programa Nacional de Vacinação inferior a 95%.

O programa será dinamizado pela arquiteta Helena Roseta - que, como autarca na Câmara Municipal de Lisboa, desenvolveu o Programa BIP/ZIP - Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária - e será da responsabilidade de uma entidade constituída por um representante da Presidência do Conselho de Ministros e dos ministérios do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, da Saúde, do Ambiente e da Ação Climática, das Infraestruturas e da Habitação, da Coesão Territorial e da Agricultura.