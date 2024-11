“No âmbito de uma investigação pelo crime de violência doméstica, os militares da Guarda apuraram que o suspeito exercia violência psicológica e verbal sobre a vítima, sua companheira de 37 anos. Na sequência da ação, foi dado cumprimento a um mandado de detenção”, especificou a GNR, em comunicado.

Segundo esta força policial, a detenção ocorreu na segunda-feira e o detido foi presente no Tribunal de Miranda do Douro tendo-lhe sido aplicadas as medidas de coação de proibição de contactar, direta ou indiretamente, por si ou por interposta pessoa com a ofendida, e ainda de se aproximar a uma distância inferior a 300 metros.

O homem está sujeito a controlo por pulseira eletrónica, acrescenta a GNR.

A violência doméstica é um crime público e denunciar é uma responsabilidade coletiva.