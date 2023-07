“Não há contra-ofensiva”, declarou Lukashenko, de acordo com a agência de notícias TASS, antes de ser interrompido por Vladmir Putin, que lançou: “Há uma, mas falhou”.

O Presidente russo encontrou-se hoje com Alexander Lukashenko, pela primeira vez desde que o aliado próximo de Moscovo ajudou a intermediar o fim da rebelião do grupo Wagner no mês passado, mostraram imagens divulgadas por Minsk.

Um vídeo divulgado pela assessoria de imprensa do presidente bielorrusso mostra os dois líderes a chegar juntos a um palácio em São Petersburgo, na Rússia, onde devem ocorrer conversas bilaterais.