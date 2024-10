O presidente russo, Vladimir Putin, sob uma ordem de prisão do Tribunal Penal Internacional (TPI) relacionada com a guerra na Ucrânia, disse, esta sexta-feira, que não vai participar na cimeira do G20 no Brasil em 18 e 19 de novembro para não "perturbar".

"Entendemos perfeitamente que, incluindo ou excluindo o fator TPI, toda a discussão será apenas sobre isso. E isso perturbaria o trabalho do G20. Para quê? Somos adultos!", declarou o presidente russo durante um encontro com jornalistas estrangeiros.