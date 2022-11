Uma imagem de satélite divulgada pelo Ministério da Defesa britânico revela que um míssil russo com capacidades nucleares foi levado na última semana para o aeroporto de Machulishchi, na Bielorrússia.

Este míssil, com o nome Killjoy, é uma arma hipersónica e faz parte do arsenal de Putin desde 2018. Tem um alcance de quase 2000 km e, dizem os britânicos, pode chegar a Londres em apenas nove minutos. Além de poder transportar uma ogiva nuclear, este míssil tem capacidade para levar mais de 500kg de explosivos.

Ainda de acordo com o Ministério da Defesa britânico, este míssil hipersónico tem uma velocidade máxima de 12 vezes a velocidade do som e é capaz de ser lançado do ar, o que o torna difícil de detetar ou travar em postura defensiva, até porque os mísseis HIMARS, produzidos pelos EUA e fornecidos para a defesa da Ucrânia, são mais lentos para uma eventual tentativa de destruição dos Killjoy.