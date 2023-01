"Putin confirmou novamente a abertura da Rússia a um diálogo sério sobre a condição de as autoridades de Kiev cumprirem os requisitos bem conhecidos e reiterados de levar em conta as novas realidades territoriais", disse o Kremlin num comunicado.

Por sua suz vez, Tayyip Erdogan também confirmou que irá agora conversar com Volodymyr Zelensky, seu homólogo da Ucrânia. "Hoje terei uma reunião com Zelensky. Vamos discutir a nossa reunião com Putin e como podemos colocar as relações Rússia-Ucrânia um terreno mais suave", referiu.