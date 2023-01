“As questões atuais nas relações russo-iranianas foram discutidas com ênfase no aprofundamento de todo o conjunto de cooperação bilateral”, sublinhou a Presidência russa, que destacou a vontade dos dois Presidentes em implementar “de forma consistente” projetos mutuamente benéficos.

“Durante o debate sobre a situação internacional, ambas as partes avaliaram positivamente a estreita coordenação no âmbito do Processo de Astana, que desempenha um papel fundamental na resolução do conflito sírio”, acrescentou a Presidência russa.

Os dois líderes, que apoiam o regime sírio de Bashar al-Assad, expressaram também a vontade em “continuar a trabalhar em conjunto” para “normalizar a situação na República Árabe da Síria e restaurar a respetiva integridade territorial”.

Putin e Raisi também concordaram em “manter uma série de contactos bilaterais de alto nível”, concluiu o Kremlin.