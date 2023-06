A cimeira dos Brics está marcada de 22 a 24 de agosto na África do Sul. Vladimir Putin, Presidente da Rússia, era um dos esperados neste país africano, mas, afinal, poderá não poder viajar.

Qual a notícia?

A realização da cimeira já tinha sido noticiada, mas a notícia desta quinta-feira é mesmo a possibilidade do local ter de ser mudado à 'última da hora', nomeadamente para Moçambique ou China, de acordo com a Bloomberg.

Ainda não haverá uma decisão definitiva tomada, mas este órgão de comunicação revelou hoje que a possibilidade de não se realizar na África do Sul é mesmo real?

Qual a razão para a mudança?

No passado dia dia 20 de março, o Tribunal Penal Internacional (TPI) emitiu mandado de detenção contra Vladimir Putin, devido a crimes de guerra na Ucrânia.

Como Estado-membro do TPI, a África do Sul, que convidou Vladimir Putin para a cimeira, é obrigada a cooperar na detenção de Putin.

Perante esta situação, o país sul-africano, organizador do evento, estará à procura de soluções no estrangeiro.

China e Moçambique, porquê?

As alternativas China e Moçambique estão a ser consideradas porque ambos os países não são Estados-parte do Estatuto de Roma, documento que estabeleceu a criação do TPI.