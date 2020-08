"Sem querer ofender os líderes dessas repúblicas, gostaria de lhes dizer para cuidarem dos seus próprios assuntos", disse o chefe de Estado bielorrusso, citado pela AFP.

Também os chefes de diplomacia da União Europeia acordaram impor sanções ao regime de Minsk na sequência das eleições presidenciais de domingo passado, visando os responsáveis pela alegada fraude nos resultados e pela repressão violenta das manifestações.

Segundo adiantam a agência estatal Belta e a AFP, o dirigente afirmou também, durante a reunião de hoje no Ministério da Defesa, que o país não precisa “de nenhum governo estrangeiro, de nenhum mediador".

Vários milhares de manifestantes juntaram-se hoje mais uma vez em Minsk, para protestar contra a reeleição de Lukashenko, denunciando fraudes e uma repressão violenta do poder, segundo a agência francesa AFP. Trata-se do maior movimento de protesto desde que Lukashenko chegou ao poder, em 1994.

Para Lukashenko, "está a acontecer uma agressão contra a Bielorrússia, mas não é uma ameaça apenas contra o país", realçando que os protestos ameaçam também a união intergovernamental entre a Rússia e a Bielorrússia e têm "elementos de interferência externa".

Depois de se terem verificado prisões em massa no início da semana, as autoridades deram, no entanto, sinais de recuo. O próprio presidente apelou a uma "certa contenção", refere a AFP.

Minsk, capital da Bielorrússia, recebeu apoio de Moscovo, que denunciou as tentativas de "interferência estrangeira" com o objetivo de desestabilizar a Bielorrússia, um aliado histórico da Rússia, apesar das tensões recorrentes entre os dois países.

O chefe de Estado bielorrusso tinha acusado Moscovo de querer reduzir o seu país à condição de vassalo e de se intrometer nas eleições de 9 de agosto.