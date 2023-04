O presidente da Rússia, Vladimir Putin, tem uma nova estratégia de política externa e vê na China e na Índia os parceiros-chave para o futuro. Esta é pelo menos a análise feita a um documento de 42 páginas publicado sexta-feira pelo Kremlin, no seu site oficial.

De acordo com o mesmo, esta estratégia passa pela vontade de Putin querer reduzir o “domínio ocidental". "A Federação Russa pretende dar prioridade à eliminação dos vestígios do domínio dos Estados Unidos e de outros países hostis na política mundial", lê-se no documento, onde é salientado também que a Rússia pretende "criar as condições para que qualquer Estado rejeite os objetivos neocolonialistas e hegemónicos".

Os laços diplomáticos com a China e a Índia são vistos como determinantes para o “aprofundamento da coordenação com os centros globais de poder e desenvolvimento soberanos e amigáveis localizados no continente da Eurásia”.

A guerra da Ucrânia também é salientada neste longo documento, sobretudo quando o Kremlin menciona, por várias vezes, o termo “mundo russo”, justificando esse conceito para justificar a invasão.