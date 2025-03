Numa conferência de imprensa após uma conversa telefónica em que o homólogo norte-americano Donald Trump lhe fez um ponto de situação das conversações com Putin na véspera, Zelensky adiantou a ter discutido a possibilidade de, no âmbito do acordo em negociação, os Estados Unidos assumirem o controlo de apenas uma central nuclear ucraniana, a de Zaporijia, atualmente ocupada pelos russos.

O presidente ucraniano disse ainda não ter sentido “qualquer pressão” de Trump para fazer concessões à Rússia, que na terça-feira rejeitou um cessar-fogo incondicional anteriormente aceite por Kiev, limitando-se a aceitar uma trégua nos ataques a infraestruturas energéticas ucranianas.

Entretanto, a Ucrânia recebeu dos seus aliados “vários” caças F-16 adicionais, disse ainda o Presidente ucraniano, sem especificar o número exato.