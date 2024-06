Em setembro de 1888, Vincent van Gogh completou um dos seus primeiros quadros noturnos:"Noite Estrelada sobre o Ródano". Agora, a pintura foi "devolvida" a Arles, onde foi feita, ao fim de 136 anos.

Van Gogh chegou a Arles em fevereiro de 1888 e fez várias pinturas da cidade, mas ficou "obcecado" com o estudo do céu noturno e mostrou esse espanto numa carta que escreveu dois meses depois ao irmão Theo. "Preciso de uma noite estrelada com ciprestes ou talvez sobre um campo de trigo maduro".

Depois, voltou a tocar no tema numa carta à sua irmã, Wilhelmina. "Agora quero absolutamente pintar um céu estrelado. Muitas vezes parece-me que a noite é ainda mais rica em cores do que o dia, colorida com os roxos, azuis e verdes mais intensos. Se olharmos com atenção, veremos que algumas estrelas são cor de limão, outras têm luzes cor-de-rosa, verdes, azuis ou miosótis. E, sem insistir mais, é evidente que para pintar um céu estrelado não basta pôr pontos brancos num preto azulado".

O quadro foi enviado para Paris para ser apresentado na exposição dos Artistas Independentes de 1889.

Segundo o The Guardian, a pintura a óleo é um “empréstimo excecional” do Museu d'Orsay em Paris, para ser a principal atração de uma nova exposição, "Van Gogh e as Estrelas", que abre este fim de semana na cidade.

“Trata-se de um ícone extraordinário da história da arte, uma obra-prima”, declarou Bice Curiger, co-curadora do evento na Fundação Van Gogh em Arles.

“Foi reproduzido tantas vezes que é simplesmente espantoso ver o original. E fazê-lo aqui, a poucos metros do local onde Van Gogh o pintou, é um sonho”, acrescentou.

A exposição decorre até setembro e pretende assinalar o 10.º aniversário da abertura da fundação.