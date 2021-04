No final do Conselho de Ministros de hoje, António Costa explicou que "a aplicação combinada dos dois critérios" — incidência e ritmo de transmissão — mantém Portugal "claramente no quadrante verde", embora a caminhar para o amarelo.

Desta forma, o primeiro-ministro referiu que "podemos dar o passo de avançar nas medidas de desconfinamento, previstas para a próxima segunda-feira, dia 5 de abril".

Assim, a partir de segunda-feira, é possível passar à segunda fase do desconfinamento. Desta forma, são retomadas as seguintes atividades:

Escolas do 2.º e 3.º ciclo (e ATL para as mesmas idades);

Equipamentos sociais na área da deficiência;

Centros de dia;

Lojas até 200 m2 com porta para a rua podem deixar de vender ao postigo, podendo assim fazer atendimento presencial;

Esplanadas podem abrir, com grupos de 4 pessoas e "com todas as cautelas", incluindo a máscara colocada quando não estão a ser ingeridos alimentos;

Feiras e mercados de levante podem retomar venda de produtos não-alimentares, com autorização municipal;

Modalidades desportivas sem contacto fisico e atividade ao ar livre com 4 pessoas;

Ginásios podem funcionar, mas sem aulas de grupo;

Museus, monumentos, palácios, galerias de arte e similares podem reabrir.

Sobre a Páscoa, António Costa recordou que "se mantém em vigor as medidas de proibição de circulação entre concelhos" e que é "fundamental" evitar os tradicionais almoços, devendo estes restringir-se ao agregado familiar.

Todavia, o primeiro-ministro informou que, daqui para frente, em concelhos que estejam com valores de risco, este desconfinamento não vai avançar da mesma forma. De momento, existem 19 concelhos nessa situação — embora para já todo o país vá desconfinar da mesmo modo. A decisão foi tomada de acordo com a opinião de especialistas e esta avaliação vai ser feita daqui a duas semanas.

Concelhos entre 120 e 240 casos:

Alandroal

Albufeira

Beja

Borba

Cinfães

Figueira da Foz

Figueiró dos Vinhos

Lagoa

Marinha Grande

Penela

Soure

Vila do Bispo

Vimioso

Concelhos com mais de 240 casos:

Carregal do Sal

Moura

Odemira

Portimão

Ribeira de Pena

Rio Maior

O plano de desconfinamento

A reabertura de atividades começou em 15 de março, pelas creches, ensino pré-escolar e primeiro ciclo do básico, comércio ao postigo e estabelecimentos de estética, como cabeleireiros.

O plano de desconfinamento do Governo prevê novas fases de reabertura em 5, 19 de abril e 3 de maio, mas as medidas podem ser revistas se Portugal ultrapassar os 120 novos casos de infeção com o novo coronavírus por 100 mil habitantes em 14 dias ou, ainda, se o índice de transmissibilidade (Rt) do vírus SARS-CoV-2 ultrapassar 1.

A deslocação entre concelhos para a generalidade da população continuará interdita nos fins de semana e toda a corrente semana, até 5 de abril, para a abranger o período da Páscoa, e o dever de recolhimento domiciliário irá vigorar também até lá.