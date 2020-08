Para estas famílias, que se constituíram assistentes no processo, “era fundamental que se identificassem os erros cometidos e se apurassem responsabilidades”, e que as entidades civis competentes “aplicassem os ensinamentos obtidos neste processo, transformando-os em verdadeiras oportunidades de melhoria, sempre com o objetivo primeiro de mitigação do risco de outros acidentes”.

“Quando o processo findar, sabemos o que não vamos encontrar, sabemos quem não vai estar lá, à nossa espera. Mas, pela memória da Sofia e do José Lima, é importante que empreendamos este caminho, mesmo que longo, tortuoso e muito penoso. No final, quando esta missão terminar, esperamos conseguir alcançar alguma Paz e o encerramento de mais uma das muitas etapas do luto”, lê-se na declaração.

Questionadas pela Lusa se em algum momento os arguidos as procuraram, apresentaram desculpas ou manifestaram disponibilidade para ajudar de alguma forma, as famílias de Sofia e de José Lima revelam que “não tiveram qualquer contacto” por parte dos arguidos.

Em 25 de junho de 2019, o MP deduziu acusação contra três responsáveis da Autoridade Nacional da Aviação Civil (ANAC), outros três da Escola de Aviação Aerocondor e o piloto instrutor, Carlos Conde d’Almeida, a quem foi imputado um crime de condução perigosa de meio de transporte por ar e dois crimes de homicídio por negligência.

A procuradora-adjunta Ana Margarete Filipe, do Departamento de Investigação e Ação Penal de Almada, acusou o presidente do Conselho de Administração da ANAC, Luís Ribeiro, o diretor da Segurança Operacional (Vítor Rosa) e o chefe do Departamento de Licenciamento de Pessoal e de Formação (José Queiroz) de um crime de atentado à segurança de transporte por ar, agravado pelo resultado morte.

Pelo mesmo crime foram também acusados três responsáveis da Escola de Aviação Aerocondor: Ana Vasques, administradora, Ricardo Freitas, diretor de Instrução, e José Manuel Coelho, diretor de Segurança e Monitorização de Conformidade.

Contactado pela Lusa, o advogado dos responsáveis da ANAC explicou “que tem sido opção não comentar publicamente este processo e tal posição mantém-se”.

“A posição das pessoas da ANAC que represento está bem e detalhadamente expressa no processo, concretamente no Requerimento de Abertura de Instrução (RAI), aguardando-se que esta fase tenha os seu curso e desfecho”, afirmou Rui Patrício.

No RAI, o regulador manifesta “surpresa e indignação” com a tese do MP, ao acusar os três quadros da ANAC por alegadas falhas e omissões na fiscalização, supervisão e segurança.