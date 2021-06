De acordo com o relatório semanal da vacinação divulgado pela DGS, 3.986.585 pessoas já estão vacinadas com a primeira dose, o que corresponde a 39% da população, e 2.315.000 têm a vacinação completa (23%).

Os dados precisam que na última semana foram vacinadas mais 226.341 pessoas com a primeira dose e 333.769 com a segunda, totalizando 560.110.

A vacinação do grupo etário das pessoas com mais de 80 anos tem agora 97% (654.368 idosos) com a primeira toma já administrada e 92% (619.596) com as duas doses tomadas.

Já na faixa entre os 65 e 79 anos, 94% das pessoas desse grupo (1.515.874 ) já recebeu a primeira dose, percentagem que baixa para os 51% (811.974) no que se refere à vacinação completa — uma subida considerável face aos 43% da semana passada.

No grupo entre os 50 e os 64 anos, 59% (1.278.890) já foram vacinados pela primeira vez e outros 26% (550.352) já receberam as duas doses de vacina contra a covid-19.

Desde que se iniciou a vacinação contra a covid-19, a 27 de dezembro de 2020, Portugal já recebeu 7.263.540 vacinas, tendo sido distribuídas pelos postos de vacinação do território continental e pelas regiões autónomas 6.299.315 doses.

Por regiões, os dados da DGS indicam que o Norte continua a liderar no número de vacinas administradas, com um total de 2.183.751 doses, seguido de perto por Lisboa e Vale do Tejo, onde já foram administradas 2.081.872 doses.

O Centro é a terceira região do país onde mais pessoas receberam a vacina (1.146.385), seguindo-se o Alentejo (342.972), o Algarve (246.379), a Madeira (163.079) e os Açores (132.395).

No que se refere à cobertura vacinal da população por regiões, o Alentejo lidera na percentagem de pessoas que já receberam uma dose da vacina (47%), enquanto o Centro apresenta 44%.

O relatório indica também que já estão vacinados com a primeira dose 40.372 jovens (5%) entre os 18 e os 24 anos com a primeira dose e 25.709 (3%) com as duas doses da vacina contra a covid-19.