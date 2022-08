A notícia está a ser avançada pelo Jornal de Notícias, que escreve esta sexta-feira que quase meia centena de mulheres portuguesas sofreram alterações no período e na mama após a vacina contra a covid.

"Os efeitos indesejáveis notificados referem-se a aumento de volume dos seios e/ou ausência e/ou duração de período menstrual", explicou o Infarmed, em resposta por escrito ao diário.

O Sistema Nacional de Farmacovigilância (SNF) registou, até 31 de maio, um total de 24.624 reações adversas às vacinas contra a covid-19, o que representa um caso em cada mil inoculações. Destes casos, 7.956 foram considerados graves.

“Dos casos de RAM classificados como graves, cerca de 83% dizem respeito a situações de incapacidade temporária (incluindo o absentismo laboral) e outras consideradas clinicamente significativas pelo notificador, quer seja profissional de saúde ou utente”, indicou o Infarmed.

No entanto, “face ao número total de vacinas administradas, verifica-se que as reações adversas às vacinas contra a covid-19 são pouco frequentes, com cerca de um caso em mil inoculações, um valor estável ao longo do tempo”, refere o relatório do regulador.

Entre as reações adversas mais notificadas constam febre, dor de cabeça, dor muscular, fadiga, calafrios, náusea, dor articular, dor generalizada, mal-estar geral, tonturas, aumento do volume dos gânglios linfáticos, vómitos e fraqueza.

Os sintomas notificados com maior frequência "enquadram-se no perfil reatogénico comum de qualquer vacina”, clarifica o Infarmed.

Aqui ao lado, em Espanha, um estudo pioneiro da Universidade de Granada (UGR), chamado EVA, no qual participaram quase 23.000 mulheres, identificou alterações na menstruação provocadas pelas vacinas contra a covid-19 que afetam a duração do ciclo, provocam dor ou diferentes sintomas pré-menstruais.