De acordo com o relatório semanal da DGS sobre a vacinação, 2.948.708 pessoas já foram vacinados com a primeira dose, 377.590 dos quais na última semana, o que representa 29% da população.

Com a vacinação completa estão agora 1.119.826 pessoas, 204.147 das quais receberam a segunda dose na última semana, o que equivale a 11% da população.

Por grupos etários, 94% dos idosos com mais de 80 anos (638.316 pessoas) já foram vacinados com a primeira dose da vacina e 87% (588.576) já têm a vacinação completa.

O segundo grupo mais vacinado é o das pessoas entre os 65 e os 79 anos, com 84% (1.345.608) já com a primeira dose, percentagem que baixa para os 17% no que se refere à toma das duas doses (274.218).