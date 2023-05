Conta o The Guardian que o livro, sobre a história dos Estados Unidos, foi devolvido a uma biblioteca na Califórnia com quase 100 anos de atraso. O exemplar de "A History of the United States", publicado em 1881, foi devolvido à biblioteca pública de St Helena, em Napa Valley, no início deste mês — mas deveria ter sido devolvido até 21 de fevereiro de 1927.

Quando o livro foi requisitado, as multas por atraso ainda se verificavam. Se ainda estivessem em vigor — foram abolidas em 2019 —, o livro teria originado, até agora, uma dívida de cerca de 1.756 dólares.

Jim Perry, o responsável por devolver o livro à biblioteca, encontrou o exemplar numa caixa que pertencia à sua falecida esposa, Sandra Learned Perry, de acordo com o jornal local St Helena Star. Numa tentativa de refazer a história, Jim garantiu que tem "quase a certeza" que foi o avô da sua mulher, John McCormick, o primeiro a pedir o livro emprestado.

Os funcionários da biblioteca suspeitam que o livro era um dos 540 volumes originalmente disponíveis na Free Public Library, uma antecessora da Biblioteca Pública de St Helena. O livro foi agora colocado numa vitrina à entrada da biblioteca.

O recorde mundial do Guinness para um livro de biblioteca não devolvido é detido por um livro de história, escrito em alemão, pertencente ao Sidney Sussex College, em Cambridge. O exemplar foi emprestado em 1667 ou 1668 e devolvido a 16 de janeiro de 1956, com cerca de 287 anos de atraso.