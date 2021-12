De acordo com a CNN, as crianças da escola de Hillcrest, em Devonport, na costa norte da Tasmânia, estavam a celebrar o fim do ano letivo quando o vento levou o castelo para o ar.

Até ao momento foram dadas como mortas quatro crianças, duas raparigas e dois rapazes, e outros cinco alunos estão no hospital com ferimentos graves. As crianças têm entre os 10 e 12 anos de idade.

"Num dia em que estas crianças deviam estar a celebrar o seu último dia na escola, estamos todos de luto pela sua perda", disse o Comissário Darren Hine durante uma conferência de imprensa.

"Os nossos corações estão devastados pelas famílias e entes queridos, colegas de escola e professores destas crianças levadas demasiado cedo", disse.

Os serviços de emergência, incluindo helicópteros, prestaram assistência no local. A polícia pediu também às pessoas para evitarem as imediações, enquanto a Escola de Hillcrest solicitou aos pais das outras crianças para irem buscar os filhos o mais cedo possível.