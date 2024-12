Em declarações à agência Lusa, o comissário Thó Monteiro, da Polícia de Segurança Pública (PSP), adiantou que ao início da manhã foram detidas três pessoas, uma relativa a um processo no âmbito dos tumultos, e os outros dois por um outro processo relacionado com uma tentativa de homicídio e por roubo agravado.

“O quarto homem foi detido mais tarde na zona de Carnaxide. O suspeito está envolvido nos tumultos da Portela. Os que nós detivemos [dois] estão envolvidos nos tumultos numa lógica de roubo, cometeram roubos na sequência dos tumultos e danos em viaturas”, explicou o comissário.

O comissário Thó Monteiro adiantou que os quatro detidos, com idades entre os 18 e os 30 anos, vão ser presentes a tribunal na terça-feira.

“Nas buscas nos Bairros da Portela (Carnaxide) e Quinta da Formiga (Algés), no concelho de Oeiras, foram apreendidas duas armas de alarme, uma faca, uma arma branca, cocaína, material de pesagem de estupefaciente e dinheiro que tudo indica ser proveniente do tráfico de droga”, afirmou.

A operação, que teve início às 07:00, visou o cumprimento de sete mandados de busca domiciliária e quatro mandados de detenção fora de flagrante delito.

Segundo o comissário, a operação da PSP decorreu nos bairros da Portela e Alto dos Barronhos, em Carnaxide, no bairro Quinta da Formiga, em Algés, no Bairro dos Navegadores, em Porto Salvo, e na Amadora.

No âmbito da operação levada a cabo pela divisão policial de Oeiras, estiveram empenhadas seis equipas de intervenção rápida da PSP, vários polícias afetos à investigação criminal, reforço de valência de trânsito e de outras esquadras.

O cabo-verdiano Odair Moniz, de 43 anos e morador no Bairro do Zambujal, na Amadora, foi baleado por um agente da PSP na madrugada de 21 de outubro, no Bairro da Cova da Moura, no mesmo concelho, e morreu pouco depois.

Durante várias noites registaram-se tumultos em vários bairros da Grande Lisboa após a morte de Odair Moniz.