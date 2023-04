Quatro corpos foram encontrados numa das praias do resort de Kukulkan Boulevard, mas ainda não foram identificadas nacionalidades nem as causas de morte, noticia o The Guardian.

As autoridades já prenderam dois suspeitos, mas este e outros incidentes — como um turista americano baleado na semana passada em Puerto Morelos —, já fizeram com que o Departamento de Estado dos Estados Unidos da América (EUA) emitisse um alerta para os turistas que viajam para este popular destino: "precaução máxima", especialmente depois do anoitecer.

A zona de resorts da Playa del Carmen e Tulum tem sido marcada por vários atos de violência entre narcotraficantes no passado. Em 2022, dois canadianos foram mortos na Playa del Carmen, aparentemente por dívidas aos cartéis de droga e de armas. Em 2021, dois turistas foram mortos, apanhados em fogo cruzado, num tiroteio entre gangues rivais.