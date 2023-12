“Na sequência da abordagem da viatura dos suspeitos, que estava em fuga, a GNR efetuou disparos de advertência”, explicou à agência Lusa fonte da GNR.

De acordo com esta fonte, “há o registo de um condutor ferido ligeiro que nada tem a ver com os suspeitos, na sequência do seguimento que foi feito à viatura em fuga”.

Este condutor foi transportado para o Hospital de Santo André, em Leiria, adiantou, referindo que as circunstâncias desta situação estão a ser averiguadas.

A Polícia Judiciária deslocou-se ao local.

Os detidos, com idades entre os 19 e 42 anos, sem profissão conhecida, tinham no veículo cinco catalisadores de automóveis, declarou este responsável da GNR.

Os suspeitos acabaram por ser libertados e notificados a comparecerem na sexta-feira no Tribunal Judicial de Ourém (Santarém).