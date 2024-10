Segundo a fonte, o alerta foi dado pelas 07:10 e às 08:50 a linha ainda se encontrava cortada.

Para o local, foram mobilizados seis operacionais, apoiados por duas viaturas.

Segundo José Costa, oficial de operações na Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, a região do Cávado, que integra o concelho de Barcelos, registou 81 ocorrências entre as 18:00 de terça-feira e as 07:00 de hoje, relacionadas sobretudo com o vento.

Em causa estão, em quase todos os casos, quedas de árvores, que, segundo fonte da Proteção Civil, provocaram estragos em algumas viaturas e alguns cortes no fornecimento de eletricidade.

A fonte acrescentou que não há danos pessoais a registar.

Devido ao mau tempo, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) registou entre as 18:00 de terça-feira e as 07:00 de hoje 567 ocorrências relacionadas com o vento forte, a grande maioria quedas de árvores.

“Entre as 18:00 de ontem [terça-feira], quando começou o quadro meteorológico mais adverso, e as 07:00 de hoje temos o registo de 567 ocorrências, sobretudo relacionadas com o vento, sendo 404 quedas de árvores, 14 inundações, 20 limpezas de via, 116 quedas de estruturas e 13 movimentos de massa”, disse à Lusa José Costa, oficial de operações na ANEPC.

De acordo com José Costa, nestas ocorrências foram empenhados 1.805 operacionais e 627 meios terrestres.

“As áreas mais afetadas foram a Área Metropolitana do Porto, Alto Minho e Sub-Região do Cávado”, adiantou.