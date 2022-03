Pelo menos 10 pessoas morreram e outras 21 ficaram feridas após a queda de um autocarro de um penhasco no estado do Paraná, localizado no sul do Brasil, informaram hoje fontes oficiais.

Segundo a Globo, o autocarro caiu do penhasco no fim da noite de quarta-feira, em Sapopema, no Paraná. A Polícia Rodoviária Estadual informou que 10 pessoas morreram e outras 21 ficaram feridas. O autocarro transportava mais de 30 passageiros, trabalhadores de várias regiões do país. Porque o seu tempo é precioso. Subscreva a newsletter do SAPO 24. Subscrever Já subscrevi Porque as notícias não escolhem hora. Ative as notificações do SAPO 24. Subscrever Saiba sempre do que se fala. Siga o SAPO 24 nas redes sociais. Use a #SAPO24 nas suas publicações. Instagram