Um camião de recolha do lixo da Câmara Municipal da Amadora caiu hoje de um viaduto com cerca de 70 metros na Brandoa, o que resultou na morte do condutor, confirmou o comandante dos Bombeiros Voluntários da Amadora, Mário Conde.

PEDRO SOARES BOTELHO / MADREMEDIA