Segundo a imprensa local, o jovem estudava na universidade que atacou na Praça Jan Palach, em Praga, e antes do crime terá matado o próprio pai.

Os meios do país avançam ainda que o atirador abriu fogo com uma espingarda de cano alto desde o quarto piso do edifício da faculdade e matou pelo menos 14 pessoas e feriu 25, antes de pôr termo à sua própria vida.

De acordo com o diário checo MF DNES, a polícia da região da Boémia Central iniciou as buscas por David Kozak após o corpo de um homem ter sido encontrado na aldeia de Hostouni, nos arredores de Kladno, a cerca de 30 quilómetros de Praga.

Como ajudar alguém em risco? A comunidade pode ter um papel relevante na prevenção do suicídio. É importante ter a consciência de que a maior parte das pessoas que se suicidaram avisaram antes e que, portanto, nunca deveremos menorizar um aviso de suicídio. Todas as pessoas que tenham ideias de suicídio devem procurar apoio imediato e a família deve lutar por esse apoio. Recorde-se a necessidade de tratar a depressão, que é uma doença e não um estado de espírito — e é tratável. Existe uma urgência de psiquiatria com atendimento imediato em muitos locais e que em todos os distritos há um serviço de psiquiatria com consultas. Caso tenha pensamentos suicidas ou conheça alguém que revela sinais de alarme, fale com o médico assistente. Se sentir que os impulsos estão fora de controlo, ligue 112. Outros contactos: SOS Voz Amiga

Lisboa (atendimento das 16 às 24h) 21 354 45 45

91 280 26 69

96 352 46 60 SOS Telefone Amigo

Coimbra

239 72 10 10 SOS Estudante

Coimbra

808 200 204 Escutar - Voz de Apoio

Gaia

22 550 60 70 Telefone da Amizade

Porto

22 832 35 35 A Nossa Âncora

Sintra

219 105 750

219 105 755 Departamento de Psiquiatria de Braga

Braga

253 676 055 Brochura do INEM

Ler aqui.

"Um homem que teve uma morte violenta foi encontrado em Hostouni durante a tarde. Relacionado com isto, começámos uma busca por outro homem, nascido em 1999, que é suspeito desta atividade violenta", adiantaram os agentes da polícia ao jornal, acrescentando que a vítima seria pai do suspeito. Juntamente com os colegas de Praga, verificaram e avaliaram que este evento estava relacionado com o tiroteio na faculdade de Letras da Universidade Charles.

David, de 24 anos, deixou o corpo do pai em casa e dirigiu-se a Praga, para estudar na faculdade de Letras. Segundo a polícia, esta quinta-feira, dirigia-se à universidade para uma palestra.

O jovem era ainda proprietário legal de várias armas e segundo a imprensa local sofria de problemas psicológicos.

O atirador estudava no Instituto de História Mundial. Em maio deste ano, ganhou o Prémio Marian Szyjkowski pelo seu trabalho final de licenciatura, concedido pelo Instituto Polaco de Praga para trabalhos focados na Polónia.

Em conferência de imprensa, o presidente da polícia checa, Martin Vondráček, disse que "às 12h45, a polícia recebeu a informação de que um homem morto tinha sido encontrado na cidade de Hostoun. Este homem era o pai do suspeito do tiroteio".

O chefe da polícia disse ainda que o autor do tiroteio foi inspirado por um "terrível" acontecimento semelhante no estrangeiro, segundo o canal checo ČT24. Sabe-se também que o jovem escreveu recentemente várias publicações nas redes sociais, nas quais indicava que planeava realizar o massacre.

Até ao momento, a polícia garante estar afastada a possibilidade do tiroteio estar ligado a terrorismo internacional, segundo Vit Rakusan, ministro do Interior checo, citado também pelo canal britânico BBC.

As autoridades estão ainda a fazer um perímetro de segurança em redor da Praça Jan Palach e áreas circundantes, e pediram aos cidadãos para não sair de casa e desviaram os transportes públicos.

O número de mortos continua a aumentar à medida que os feridos que estavam em estado crítico morrem, pelo que qualquer número avançado pode ainda aumentar.

Este é o tiroteio mais trágico da história da República Checa. Em 2015, oito pessoas morreram em Uherské Brod e, em 2019, seis pessoas morreram num tiroteio num hospital de Ostrava.