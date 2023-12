Segundo informação da polícia local na rede social X (antigo Twitter), o incidente aconteceu na faculdade de Letras da Universidade Charles, na capital da República Checa, Praga. As autoridades confirmaram que o atirador já foi abatido.

Até ao momento, de acordo uma atualização das fontes policiais feita na noite desta quinta-feira, confirmam-se pelo menos 14 mortos e 25 feridos, entre os quais 11 em estado grave.

“Com base nas informações iniciais, podemos confirmar que há pessoas mortas e feridas no local”, disse a polícia.

Entretanto, confirmaram: "O atirador foi eliminado!!! Todo o edifício está a ser evacuado e há vários mortos e dezenas de feridos no local".

Vários vídeos e fotografias publicados nas redes sociais mostram pessoas a fugir do local e o pânico vivido naquele momento.

Segundo os meios de comunicação social locais, o agressor usou uma arma de cano longo com mira para atingir as vítimas.

De acordo com a televisão ČT24: "A polícia da Boémia Central anunciou uma busca por um jovem que poderá estar ligado à morte violenta de um homem na região. Não descartam uma ligação com o tiroteio de hoje na faculdade de Letras da Universidade Charles, em Praga, onde 11 pessoas morreram, incluindo o agressor, e um grande número de pessoas ficaram feridas. A identidade está a ser verificada agora", disse a porta-voz da polícia Michaela Richter.

Mais recentemente, em conferência de imprensa, o presidente da polícia checa, Martin Vondráček confirmou que "mais de quinze pessoas perderam a vida e a unidade de emergência chegou ao local em doze minutos".

Numa atualização mais recente, o canal checo destacou também que: "Após o tiroteio na faculdade de Letras, os paramédicos trataram 11 feridos graves, 8 feridos moderados e 5 feridos leves, todos levados para hospitais. Existem 10 vítimas".

Esta informação é confirmada pelos Serviços de Resgate Médico do país na rede social X.

Na conferência de imprensa, Vondráček disse ainda que "às 12h45, a polícia recebeu a informação de que um homem morto tinha sido encontrado na cidade de Hostoun. Este homem era o pai do suspeito do tiroteio".

O chefe da polícia explicou também que o autor do tiroteio se inspirou num "terrível" acontecimento semelhante no estrangeiro. A identidade do atirador ainda não foi confirmada pela polícia, segundo o canal checo ČT24. A televisão britânica BBC, que também seguiu a conferência de imprensa, avança, porém, que o atirador era estudante, de 24 anos, da faculdade de Letras da Universidade Charles, em Praga.

Segundo as últimas informações disponibilizadas aos jornalistas, na noite desta quinta-feira, em conferência de imprensa pelo chefe da polícia checa, o número de mortos foi, entretanto, corrigido: "Atualmente, posso confirmar que houve 14 vítimas deste crime horrível e 25 feridos, dez destes graves", referiu o responsável, citado por vários meios checos.

Neste momento a polícia garante estar afastada a possibilidade do tiroteio estar ligado a terrorismo internacional, segundo o Vit Rakusan, ministro do Interior checo, citado também pela BBC.

As autoridades estão ainda a fazer um perímetro de segurança em redor da Praça Jan Palach e áreas circundantes, pediram aos cidadãos para não sair de casa e desviaram os transportes públicos.

A faculdade de Letras da Universidade Charles enviou um e-mail aos funcionários a dizer que o atirador estava num dos edifícios e pediu para “ficarem quietos”. “Não vão a lado nenhum. Se estiverem nos gabinetes, tranquem-nos e coloquem móveis em frente à porta. Desliguem as luzes”, pode ler-se no comunicado, citado pela agência internacional Reuters.

O primeiro-ministro da República Checa, Petr Fiala, informou também na rede social X que "devido aos trágicos acontecimentos na faculdade de Filosofia de Praga" decidiu cancelar uma visita de trabalho à cidade de Olomouc e vai regressar à capital.

"Estou em contacto com o Ministro do Interior e com a Polícia da República Checa. Peço a todos os cidadãos que respeitem as recomendações", referiu ainda.

Sabe-se também que Ministro do Interior checo, Vít Rakušan, já chegou ao local, onde falou com o canal de televisão Česka Televize e apelou aos cidadãos para não se dirigirem àquele lugar: "Peço aos cidadãos que não se dirijam ao local para procurar ninguêm. Quero tranquilizar o público, o atirador foi eliminado, outro agressor não foi confirmado".

Já o presidente do país, Petr Pavel, sublinhou na rede social X estar "chocado com os acontecimentos na faculdade de Letras da Universidade Charles" e expressou "profundo pesar e sinceras condolências às famílias" das vítimas.

Pela mesma via, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, sublinhou na mesma rede social estar: "Chocada com a violência sem sentido do tiroteio que custou hoje várias vidas em Praga".

Fez ainda questão de expressar "profundas condolências às famílias das vítimas e ao povo checo em geral".

No site da presidência da República portuguesa, também Marcelo Rebelo de Sousa manifestou a sua solidariedade para com as vítimas deste tiroteio.

Na nota, é dito que Marcelo "recebeu com consternação a notícia sobre o tiroteio ocorrido hoje em Praga e acompanha o desenrolar dos acontecimentos, tendo enviado uma mensagem de condolências e profundo pesar ao Presidente da República Checa, Petr Pavel".

Acrescenta-se ainda que "na sua mensagem, o Presidente da República expressou solidariedade para com as vítimas e as suas famílias, após o hediondo ataque ocorrido numa universidade em Praga, desejando a rápida recuperação de todos os feridos".

(artigo atualizado às 22:25 com o novo do número de mortos e feridos divulgado pela polícia checa)