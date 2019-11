Hernâni Dias contou que o município já teve de lançar várias vezes concursos para a reabilitação de edifícios na zona histórica destinada à instalação de serviços públicos, como as Finanças, e habitação para jovens casais.

“Estamos a fazer sempre concursos públicos internacionais, já numa perspetiva de haver empresas que possam pegar nestas sobras, porque, efetivamente, tem-se notado uma dificuldade enorme de resposta da parte do tecido empresarial”, acrescentou.

As exceções, segundo o autarca, foram as intervenções em curso nas avenidas Sá Carneiro e João da Cruz, que “envolvem muito granito e há empresas que têm alguma facilidade”.

“São empresas de construção que têm pedreiras e conseguem ter uma capacidade concorrencial bastante melhor, porque já têm a componente da própria produção de pedra”, indicou.

Em construção está também a circular interior de Bragança, uma obra de cinco milhões de euros, para ligar a Avenida Abade de Baçal à Rotunda do Nerba, no Alto das Cantarias.

Museu da língua Portuguesa, a maior obra

Nos próximos dias, a autarquia irá lançar o concurso para construção do Museu da língua Portuguesa, a maior obra prevista no valor de nove milhões e euros.

Todas estas empreitadas, assim como em ruas e bairros da cidade, fazem parte do programado no PEDU (Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano), com 17,6 milhões de euros assegurados por fundos comunitários para intervenções na mobilidade urbana sustentável, ação para as comunidades desfavorecidas e reabilitação urbana do edificado.

No final de 2020, o presidente da câmara perspetiva que as maiores obras estejam concluídas, nomeadamente aquelas que mais transtorno causam à mobilidade, mas outras começarão, como a intervenção na Praça Camões, para criar faixas e melhorar a circulação na atual calçada.

O presidente reconhece que os cidadãos pensam que as ruas estão sempre a ser abertas e reparadas, como aconteceu na Rua Nova, renovada no Verão e já toda refeita por causa de uma infiltração de água que pôs o piso às ondas, atribuída ao entupimento de um coletor.

Todavia, ressalvou que “há muitas coisas que não são abertas pela câmara, mas por empresas de telecomunicações, eletricidade e outros serviços.

“Nós às vezes rebentamos ruas para não impedir que as pessoas tenham acesso aos serviços”, sublinhou, adiantando que, para evitar estas situações, nas novas obras estão a ser instaladas já infraestruturas para que, no futuro, os prestadores de serviços consigam fazer esse trabalho sem rebentar ruas.