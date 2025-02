Desde a entrada em vigor do cessar-fogo a 19 de janeiro, 16 reféns israelitas ou com dupla nacionalidade e cinco tailandeses foram liberados.

No total, a primeira fase do acordo prevê a liberação de 33 reféns antes do início de março, incluindo oito que já estão mortos, em troca de cerca de 1.900 palestinos presos em Israel.

Isso é o que se sabe sobre esses três homens:

Yair Horn, 46 anos

O argentino-israelita Yair Horn, que completou 46 anos enquanto estava em cativeiro, foi sequestrado em casa no kibutz Nir Oz, juntamente com o irmão Eitan Horn (38 anos), que estava de visita. Faz parte do grupo de 33 reféns que devem ser liberados com prioridade devido ao facto de sofrer de diabetes.

O pai, Itzik Horn, comentou recentemente à AFP que o humor ácido ajuda-o a suportar a ausência dos filhos.

"Yair herdou a diabetes de mim e estava sempre zangado comigo. Agora, se ele for libertado primeiro por causa desta doença, poderá agradecer-me", brincou, expressando a sua angústia por uma "situação impossível", na qual está prevista a libertação de apenas um dos seus filhos.

Antes da captura, Yair Horn trabalhava na construção e estava muito envolvido na vida do kibutz, organizando festas e atividades. Também era responsável pelo bar local.

Segundo o pai, Yair e Eitan Horn eram tios muito atenciosos com os sobrinhos, os quais levavam frequentemente para assistir a partidas de futebol.

A família Horn emigrou da Argentina há anos, segundo a imprensa israelita.

Sasha Trupanov, 29 anos

Sasha Trupanov, russo-israelita que completou 29 anos enquanto estava em cativeiro, foi sequestrado juntamente com a parceira, Sapir Cohen, no kibutz Nir Oz, onde estavam a visitar familiares. O pai, Vitali Trupanov, foi assassinado durante o ataque do Hamas a 7 de outubro de 2023.

A parceira, a mãe, Elena Trupanov, e a avó, Irena Tati, foram libertadas durante a primeira trégua no final de novembro de 2023.

A Jihad Islâmica publicou em novembro de 2024 dois vídeos não datados nos quais Sasha Trupanov aparece.

A família Trupanov emigrou da Rússia para Israel no final da década de 1990.

Sagui Dekel Chen, 36 anos

O americano-israelita Sagui Dekel Chen foi sequestrado no kibutz Nir Oz enquanto tentava proteger a família.

Deixou para trás a esposa grávida e duas filhas. Desde que Sagui foi capturado, a esposa, Avital Dekel Chen, deu à luz em dezembro de 2023 a sua terceira filha, batizada de Shahar, que significa "amanhecer" em hebraico.

Reconhecido pela sua habilidade com marcenaria, Sagui Dekel Chen, que completou 36 anos em cativeiro, também é músico amador. É filho de um professor de história da Universidade Hebraica de Jerusalém.