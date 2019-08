Num evento realizado em parceria com a Câmara Municipal de Lisboa e com a Lisboa E-Nova no Pátio da Água, em Lisboa , a EPAL convidou o chef Chakall para uma demonstração de como poupar água nas cozinhas, na confeção de refeições, ao reutilizar alimentos na sua totalidade, com zero desperdício . No espaço do Pátio, em plena Avenida da Liberdade, foi instalada uma área de compostagem, onde dois compostores recebem, diariamente, todos os resíduos orgânicos ali gerados. O Pátio estará aberto até ao dia 14 de setembro e, quando fechar as portas, o composto gerado será devolvido à terra sob a forma fertilizante natural, com a plantação de árvores numa escola da cidade de Lisboa.