“[Viver na Amazónia] é estar em sintonia com a natureza, com a criação de Deus, é importante ver como os povos indígenas vivem nessa igualdade, nessa transparência, nessa harmonia com toda a natureza, sem desequilíbrio nenhum, sem destruição”, afirmou à agência Lusa o missionário da congregação Capuchinhos, no Vaticano, onde hoje começa o Sínodo dos Bispos sobre a Amazónia.

A viver em Porto Velho, na Rondónia, um dos nove estados brasileiros que partilham a Amazónia, Volmir Bavaresco apoia mais de 60 povos indígenas, com cerca de 15 mil pessoas, sendo que a sua missão entra igualmente nos estados brasileiros do Amazonas e Mato Grosso.

“É um resto de Israel, pensando na Bíblia. É um pequeno grupo que existe, porque foi quase todo extinto na época do contacto”, declarou, explicando que na Rondónia há muitos povos indígenas que têm “15 e 20 pessoas”.

Dos primórdios da vida de missionário recorda que chegava a fazer 100 quilómetros a pé, com mochila às costas, para chegar às aldeias indígenas. Agora, com viaturas, faz 900 ou mil quilómetros para o trabalho missionário.

Questionado sobre as maiores dificuldades que a população indígena enfrenta, o missionário apontou que os governantes “tentam, de toda a maneira, roubar-lhe a natureza, roubar-lhe toda a dignidade que tem, até certo ponto até de vender as próprias terras para as companhias mineradoras estrangeiras”.

“Esse é o nosso Governo brasileiro no dia de hoje”, criticou.