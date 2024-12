“A GNR encontra-se a desenvolver a sua operação Natal de Ano Novo, que iniciou no dia 18. Até às 23:59 do dia de ontem [domingo] foram registados 2.622 acidentes e há a lamentar 15 vitimas mortais em resultado destes acidentes e mais de 60 feridos graves”, a major Lígia Santos.

Nos últimos três dias, entre as 00:00 de sexta-feira e as 23:59 de domingo foram fiscalizados 34.463 condutores.

“Temos mais de 34.400 condutores fiscalizados e 285 conduziam com excesso de álcool. Destes, 138 foram detidos com uma taxa de álcool no sangue igual ou superior a 1,2 g/l”, disse.

Segundo os dados provisórios da GNR, foram ainda detidas, nestes três dias, 73 pessoas por conduzirem sem habilitação legal.

Das 7.507 contraordenações rodoviárias detetadas nestes últimos três dias, a GNR destaca 1.399 por excesso de velocidade, 97 por excesso de álcool, 209 por falta ou incorreta utilização do cinto de segurança e/ou cadeirinha.

De acordo com os dados, foram registadas 85 contraordenações por uso indevido do telemóvel a conduzir, 635 por falta de inspeção periódica obrigatória e 241 por falta de seguro de responsabilidade civil obrigatório.

Durante a operação, que termina dia 02 de janeiro, a GNR irá continuar a priorizar a fiscalização da condução sob a influência do álcool e de substâncias psicotrópicas, excesso de velocidade, uso indevido do telemóvel.