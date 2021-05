"É verdade que as minhas funções são em Roma, mas como português e como católico, Fátima tem um significado profundo que me enche de sentimentos de alegria poder participar com todos os peregrinos nestas jornadas intensas de oração e de espiritualidade", começou por dizer o cardeal em conferência de imprensa no Santuário de Fátima.

Por isso, Tolentino Mendonça quis, mais uma vez, chegar a Fátima a pé. "Quis vir a Fatima como peregrino. E de facto, com algumas famílias amigas, esta manhã, da zona de Porto de Mós, também eu me pus a caminho a pé e foi assim que cheguei a Fátima”, explicou, frisando que “quis sentir aquilo que sentiram todos os peregrinos".

Realçando o papel "fundamental" dos santuários como "lugar-chave", o cardeal lembrou que Fátima "faz uma síntese do que é a religiosidade tradicional", mas que também é um "lugar de grande modernidade, porque passou para muitos a ser o lugar de um primeiro contacto com a fé cristã, com a experiência de peregrinação".

Considerando que este é "um tempo de desafio para a Igreja e para as comunidades", Tolentino Mendonça lembrou que há esperança e que tudo o que tem acontecido "não pode ser em vão".

O cardeal referiu ainda que o Santuário é uma "grande praça que não tem portas e todos podem entrar", seja fisicamente ou através dos meios de comunicação.

"Esta força de Fátima é uma coisa que neste tempo de pandemia precisamos de redescobrir", disse. "É preciso que toda esta dor nos seja útil e que possamos sentir (…) mais humanos, mais fraternos e mais espirituais", completou.